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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Управление Росгвардии по Москве возглавил Василий Сонин

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Столичное управление Росгвардии, в соответствии с указом президента, возглавил генерал-майор полиции Василий Сонин, бывший до этого главой областного главка ведомства, сообщила пресс-служба управления.

Личному составу Сонина представил замдиректора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой.

"Вступая в права начальника Главного управления Росгвардии по Москве, уверен в том, что мы обеспечим полноценную безопасность столичного региона, его жителей и гостей, а также достойно выполним все поставленные перед нами руководством страны и ведомства задачи", - сказал Сонин через пресс-службу.

Сонин в марте 2022 года был назначен начальником Главного управления Росгвардии по Московской области. Указом президента от 17 февраля 2023 года ему было присвоено специальное звание генерал-майор полиции. Указом президента от 4 января 2024 года он был назначен начальником Главного управления Росгвардии по Москве.

Росгвардия Москва Василий Сонин Олег Плохой Московская область
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