Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 февраля снизится на 11%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 5 февраля снизится на 11%, до 3 941,6 рубля за тонну с нынешних 4 430,1 рубля, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень уменьшится до 3 012,5 рубля с 3 407,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 255,3 рубля с 4 659,1 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,9 за тонну на пшеницу ($240,9 за предыдущий период), $215,3 - на ячмень ($215,3), $234 - на кукурузу ($233).

Эти ставки будут действовать по 11 февраля.

В России со 2 июня 2021 года ввели механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.