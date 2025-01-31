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Численность населения России к началу 2025 года снизилась до 146,028 млн человек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Численность населения России на 1 января 2025 года оценивается в 146 028 325 человек, сообщил Росстат.

"За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%. Прирост населения отмечен в 20 субъектах РФ. Например, в Московской и Ленинградской областях, а также республике Ингушетия. Увеличение населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам", - говорится в сообщении.

Оценка численности населения сделана без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

На 1 января 2024 года Росстат оценивал численность населения страны в 146 150,8 тысячи человек.

Росстат еще не опубликовал данные о естественной убыли населения в целом за 2024 год. По данным Росстата, естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за январь-ноябрь 2024 года увеличилась на 24,4% в годовом измерении, составив 545,1 тысячи человек против 438,3 тысячи человек годом ранее.

Число родившихся за 11 месяцев 2024 года снизилось на 3,2% - до 1 млн 124,6 тысячи детей с 1 млн 162,4 тысячи за январь-ноябрь 2023 года.

Число умерших за 11 месяцев 2024 года увеличилось на 4,3% - до 1 млн 669,7 тысячи человек с 1 млн 600,7 тысячи человек за аналогичный период 2023 года.

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