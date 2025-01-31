В Думу внесли пакет законопроектов о дополнительных ограничениях для иноагентов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в нижнюю палату пакета инициатив об усилении ответственности для иноагентов и о введении запрета для них участвовать в образовательной и просветительской деятельности.

"Внесли сегодня в Госдуму пакет новых законопроектов, направленных на защиту суверенитета нашей страны и противодействие иностранному вмешательству. Он включает в себя, в том числе, запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти, включая муниципальный уровень, а также меры по усилению ответственности иноагентов за неисполнение требований законодательства РФ", - написал Пискарев в пятницу в телеграм-канале комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.

Проекты законов инициированы комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Их подписали представители всех фракций, а также главы комитетов ГД по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В частности, одним из проектов законов (830823-8), размещенном в базе законодательной деятельности Думы в пятницу, предусматривается отзыв лицензии на просветительскую деятельность у организаций-иноагентов.

Как ранее отметил Пискарев, в результате принятия таких мер иноагенты не смогут "проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения". "Такие организации будут полностью исключены из образовательного процесса", - подчеркнул депутат.

Он сообщил, что в настоящее время в реестре Минюста РФ состоят более 50 организаций-иноагентов, которые, по его словам, "активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения, но реально их больше".

Этот же законопроект вводит запрет включать организации-иноагенты в реестр социально ориентированных НКО.

Маркировка

Также в думской базе в пятницу размещен законопроект (830832-8), предусматривающий за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы взимать административный штраф до 50 тыс. рублей.

По словам Пискарева, "сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ёрническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы". Как считает глава комитета, "размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки".

Кроме того, штраф в 50 тысяч рублей предлагается установить за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.

Штрафы

Этот же проект закона предлагает ужесточить ответственность за несоблюдение иноагентами требований регулятора в лице Минюста России: для граждан предусмотрен штраф в диапазоне от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По словам Пискарева, "действующее наказание в виде предупреждения или штрафа - от 500 рублей до 1000 рублей для граждан и от 2000 рублей до 4000 рублей для должностных лиц, - как показала практика, не удерживает от правонарушений". "Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа", - считает депутат.

Также в Думу вносятся законопроекты о полном запрете иноагентам получать муниципальную поддержку, сказал Пискарев, напомнив, что господдержка для них уже запрещена.

Предусматривается также внесение проекта закона и о заочном привлечении иноагентов к административной ответственности, добавил он.