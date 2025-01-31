Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Оформление банковских карт "Мир" для иностранцев запустили в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково") в пятницу.

"Туристы из зарубежных стран теперь могут получить в "Пулково" банковскую дебетовую карту российской платежной системы "Мир". Такую возможность предоставляют Т-Банк и банк "Глобус". Оформить её можно непосредственно в аэропорту", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что туристам из стран ЕАЭС для оформления карты на месте будет достаточно паспорта, остальным потребуется паспорт и документ, подтверждающий право находиться на территории России, например, виза или миграционная карта. Оформить карту можно на иностранный номер телефона.

Пункты оформления расположены в зоне прибытия на первом этаже, а также в зоне получения багажа международных рейсов и пунктах обмена валюты на третьем этаже.

Владельцы карт смогут оплачивать в РФ покупки в магазинах и онлайн, мобильную связь, услуги, расплачиваться в ресторанах и отелях, а также пополнять карты и снимать наличные в банкоматах.