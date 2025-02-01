Военные заявили об ударе по объектам газоэнергетической инфраструктуры ВПК Украины

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в субботу.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 10 реактивных снарядов HIMARS и 108 дронов ВСУ, сообщили в ведомстве.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах", - заявили военные.