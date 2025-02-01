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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Крымское в ДНР

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над населенным пунктом Крымское Донецкой народной республики, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино в ДНР.

Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Центр" до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов, Загоруйковка, Песчаное, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской народной республики, Григоровка, Ямполь и Северск Донецкой народной республики", - сообщили в военном ведомстве.

Потери украинских сил в зоне действий группировки составили до 320 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Дылеевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой народной республики", - заявили в министерстве обороны.

По его информации, потери ВСУ на этом участке составили до 220 военнослужащих, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив Донецкой народной республики", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, потери ВСУ составили в зоне ответственности группировки составили свыше 130 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии.

Согласно сообщению Минобороны, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Армия Украины потеряла здесь до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. ВСУ потеряли на этом участке до 30 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, сказали в военном ведомстве.

Минобороны РФ
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