ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 155 военнослужащих

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 155 военных, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 56 570 военнослужащих".

Кроме того, по его данным, за все время боевых действий ВСУ потеряли 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1 663 боевые бронированные машины, 1 750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.