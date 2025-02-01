Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с украинской стороны на два населенных пункта под Белгородом.

"По предварительной информации, никто не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Он уточнил, при атаке FPV-дрона в селе Двуручное Валуйского округа Белгородской области в жилом доме повреждены кровли и фасады, а также посечены два припаркованных автомобиля.

Кроме того, подверглось обстрелу село Тишанка Волоконовского района. Поврежден коммерческий объект, а также забор и надворная постройка жилого дома.