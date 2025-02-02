В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по белгородскому поселку Малиновка, погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации в ночь на воскресенье пяти беспилотников ВСУ над Курской, Белгородской и Брянской областями.