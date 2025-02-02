Хинштейн назвал удар ВСУ по интернату в Судже нечеловеческим зверством

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удар ВСУ по интернату в Судже нечеловеческим зверством киевского режима, которому не может быть оправдания.

"Минобороны России официально подтвердило, что пуск ракет по зданию интерната в Судже был совершен ВСУ с территории Сумской области. Это зафиксировано нашими средствами ПВО. Достоверной информации о числе пострадавших пока нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, - это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности", - подчеркнул Хинштейн.

Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ совершили военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.