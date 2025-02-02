Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Ракетный удар по интернату в Судже, указ Трампа о пошлинах, первое поражение Шары Буллета

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВСУ 1 февраля нанесли удар по интернату в городе Суджа Курской области, сообщило Минобороны РФ. Средства ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату "нечеловеческим зверством", которому не может быть оправдания.

- Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, сообщили американские СМИ. Для Мексики ставка составит 25%, для Китая - 10%, для Канады - 10% на энергоресурсы и 25% - на остальные товары.

- Власти Мексики и Канады анонсировали ответные меры в связи с введением пошлин. Минкоммерции КНР заявило, что Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для защиты своих прав и интересов.

- Армия США нанесла высокоточные авиаудары по позициям террористов в Сомали, заявил американский президент Дональд Трамп.

- Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) потерпел поражение от британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.