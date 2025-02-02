Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Ракетный удар по интернату в Судже, указ Трампа о пошлинах, первое поражение Шары Буллета

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВСУ 1 февраля нанесли удар по интернату в городе Суджа Курской области, сообщило Минобороны РФ. Средства ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату "нечеловеческим зверством", которому не может быть оправдания.

- Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, сообщили американские СМИ. Для Мексики ставка составит 25%, для Китая - 10%, для Канады - 10% на энергоресурсы и 25% - на остальные товары.

- Власти Мексики и Канады анонсировали ответные меры в связи с введением пошлин. Минкоммерции КНР заявило, что Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для защиты своих прав и интересов.

- Армия США нанесла высокоточные авиаудары по позициям террористов в Сомали, заявил американский президент Дональд Трамп.

- Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) потерпел поражение от британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Несколько арабских стран отвергли идею Трампа о перемещении жителей Газы

Израиль освободил свыше 180 палестинских заключенных

МИД РФ осудил решение Израиля о запрете деятельности БАПОР

ХАМАС передал Израилю еще двоих заложников

ХАМАС передал Израилю еще двоих заложников

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Самолет санитарной авиации рухнул на жилой массив в Филадельфии

Самолет санитарной авиации рухнул на жилой массив в Филадельфии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5795 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе318 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии156 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });