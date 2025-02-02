Володин в воскресенье отправится в Индию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в воскресенье вместе с делегацией вылетает в Индию.

"Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида её пришлось отложить", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что планируется посетить Нью-Дели, а "завтра запланированы важные встречи и переговоры".

"Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "Индия - стратегический партнёр" России. "С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил Володин.

Володин добавил, что "попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились".