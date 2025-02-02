Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях группировки "Центр"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" ведет активные наступательные действия, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Лысовка, Надеждинка, Шевченко, Успеновка, Андреевка и Котлино Донецкой народной республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, на этом участке ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО.

Как сообщили в Минобороны РФ, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны украинской армии.

"Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Бурлацкое, Разлив, Раздольное, Ровнополь, Новоселка Донецкой народной республики и Калиновское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По данным военных, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" составили свыше 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе одно производства стран НАТО.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных и танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное, Кисловка, Моначиновка Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики", - сообщили в министерстве обороны.

По его информации, на этом участке потери армии Украины составили до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, реактивная система залпового огня, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Белогоровка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой народной республики", - информирует ведомство.

Там сообщили, что потери украинской армии в зоне действий группировки составили до 200 военнослужащих, два автомобиля, реактивная система залпового огня и семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Приморское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли здесь до 60 военнослужащих, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Здесь армия Украины потеряла до 20 военнослужащих, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, сказали в министерстве обороны.