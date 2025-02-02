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Военные РФ за сутки отразили на курском направлении две контратаки ВСУ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Север" за прошедшие сутки отразила две контратаки украинской армии на курском направлении, потери ВСУ в течение суток составили там более 200 человек, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.

"Отражены две контратаки противника", - заявили в Минобороны.

По его данным, в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ивашковский, Лебедевка, Малая Локня, Михайловка, Свердликово и Суджа.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Барановка, Иволжанское, Низы и Хотень в Сумской области", - сообщили в министерстве.

По его данным, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 56 770 военнослужащих.

Также за все время боев в Курской области армия Украины потеряла 329 танков, 241 боевую машину пехоты, 189 бронетранспортеров, 1 672 боевые бронированные машины, 1 765 автомобилей, 398 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Украина Сумская область
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