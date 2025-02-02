Поиск

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Приморского края, командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов погиб в зоне СВО, сообщил в воскресенье губернатор региона Олег Кожемяко.

"Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сказал он в своем телеграм-канале.

"Сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб", - сообщил Кожемяко.

По его словам, когда "враг вторгся в Курскую область, Ефремов собрал всех ребят, с кем служил когда-то в морской пехоте, учился в Десантном Рязанском училище, чтобы защищать нашу родную землю от врага".

Сергей Ефремов на посту вице-губернатора края курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с законодательным собранием Приморского края, избирательной комиссией региона.

Ефремов вступил в должность вице-губернатора Приморья в марте 2024 года. Тогда власти края сообщали, что он имеет опыт военной службы в десантно-штурмовых подразделениях, работал первым заместителем главы Уссурийского городского округа, был заместителем председателя ДОСААФ России по экономике и финансам.

С начала специальной военной операции командовал добровольческим отрядом "Тигр". За мужество и отвагу, проявленные в боях, Сергею Ефремову присвоены звания Герой Приморья и Герой Донецкой Народной Республики. Женат, имеет четверых детей.

Приморский край Олег Кожемяко СВО Сергей Ефремов Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Украинские дроны-камикадзе атаковали город Энергодар

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 620 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе

Более 620 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе

МИД РФ призвал международные структуры осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Путин уверен, что Трамп быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами

Командира ракетной бригады ВСУ заподозрили в теракте в курском городе Суджа

Кабмин расширил перечень стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

Военная операция на Украине

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель

Военная операция на Украине

В Минобороны назвали военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Разлив мазута в Керченском проливе

Волонтеров, спасающих птиц на Кубани, обяжут регистрироваться и иметь прививки

Волонтеров, спасающих птиц на Кубани, обяжут регистрироваться и иметь прививки
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5797 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе320 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии156 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });