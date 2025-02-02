Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Приморского края, командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов погиб в зоне СВО, сообщил в воскресенье губернатор региона Олег Кожемяко.

"Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сказал он в своем телеграм-канале.

"Сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб", - сообщил Кожемяко.

По его словам, когда "враг вторгся в Курскую область, Ефремов собрал всех ребят, с кем служил когда-то в морской пехоте, учился в Десантном Рязанском училище, чтобы защищать нашу родную землю от врага".

Сергей Ефремов на посту вице-губернатора края курировал вопросы внутренней политики, взаимодействия с законодательным собранием Приморского края, избирательной комиссией региона.

Ефремов вступил в должность вице-губернатора Приморья в марте 2024 года. Тогда власти края сообщали, что он имеет опыт военной службы в десантно-штурмовых подразделениях, работал первым заместителем главы Уссурийского городского округа, был заместителем председателя ДОСААФ России по экономике и финансам.

С начала специальной военной операции командовал добровольческим отрядом "Тигр". За мужество и отвагу, проявленные в боях, Сергею Ефремову присвоены звания Герой Приморья и Герой Донецкой Народной Республики. Женат, имеет четверых детей.