Ялтинская конференция: взгляд на итоги 80 лет спустя

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В первые февральские дни победного 1945 года, то есть 80 лет назад, в южном советском городе Ялта решались судьбы мира. Речь идет о Ялтинской конференции руководителей трех держав - СССР, США и Великобритании: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Беседу на эту тему наш политобозреватель Вячеслав Терехов вел с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института США и Канады им. Г. А. Арбатова РАН Владимиром Батюком.

Кроме того, в материале будут использованы некоторые документы из опубликованной переписки трех руководителей. Все трое переписывались даже в ходе конференции, составляя телеграммы во время обсуждения переговоров между заседаниями.

Корр.: Вторая мировая война на европейском театре военных действий еще продолжалась, но уже ясно виден был ее конец, и в связи с этим руководители союзных государств решили собраться на конференции для обсуждения вопросов, связанных с определением дальнейшего пути к миру. Тем более что на дальневосточном театре военных действий конец войны еще не просматривался.

С высоты прошедших после этого события лет можем отметить, что итоги этой конференции будут оказывать влияние на мир почти полвека, вплоть до развала Советского Союза. И не только итоги, но и сам ход переговоров, и даже атмосфера внутри Большой тройки могут служить примером того, как, несмотря на все имевшиеся разногласия, надо стремиться прийти к соглашению по спорным вопросам.

К сожалению, о ходе и задачах конференции Большой тройки очень скоро после войны станут говорить по-разному, и даже негативно их оценивать. Жил даже миф о Ялте как о символе "умиротворения Сталина".

В этот юбилейный год мы решили напомнить о том, как это было на самом деле.

А на Тихом океане свой поход еще не закончили

Батюк: В том, что война в Европе заканчивается, уже ни у кого никаких сомнений не было. Вопрос стоял так: кто первым войдет в Берлин? Но мировая война еще не заканчивалась: на Тихом океане она продолжалась, и американцы и их союзники еще сталкивались с очень непростыми проблемами. Да, им удалось нанести серьезное поражение японскому флоту, но оставалась Квантунская армия, которая была вооружена до зубов, была очень мотивирована, готова к бою.

Там военная обстановка была достаточно сложной, неоднозначной. И потому Рузвельту и Черчиллю было очень важно обсудить с руководителем СССР, на восточной границе которого еще продолжалась мировая война, возможность совместных действий.

В Ялте в более конкретном ключе, чем это было, например, в Тегеране, обсуждался вопрос о вступлении Советского Союза в войну с Японией после окончания военных действий в Европе. И здесь Сталин сумел достичь договоренностей со своими западными партнерами по поводу границ Советского Союза на Дальнем Востоке, а американцы получили твердые гарантии от Сталина о советском вступлении в войну с Японией.

Корр.: Что касается границы СССР на Дальнем Востоке, о чем конкретно шла речь?

Батюк: О Южном Сахалине, Курильских островах, об открытии советской военно-морской базы в Порт-Артуре. Речь шла и о совместном, тогда еще с гоминьдановским режимом, контроле над КВЖД. Фактически Сталин сумел взять реванш за проигранную русско-японскую войну.

Ялта: пора было обсудить устройство послевоенной Европы

Корр.: Япония была главной темой на конференции?

Батюк: Это была, безусловно, важная тема, но далеко не единственная. Естественно, что лидеры трех государств не могли не обсуждать и вопросы устройства послевоенной Европы. Например, там возник вопрос о репарациях с Германии и о том, как управлять побежденной страной. В том, что она уже практически побеждена, повторяю, сомнений не было, и все понимали, что это лишь вопрос времени.

Корр.: При обсуждении послевоенной Европы главным вопросом на Ялтинской конференции была Польша?

Батюк: Нет, конечно. Обсуждалась военно-политическая ситуация на Востоке Европы с учетом того, что эта часть континента уже была занята советскими войсками. Дипломатические позиции у наших западных партнеров в этом вопросе были не очень сильными. Они сами создали в свое время прецедент, отказав Советскому Союзу в праве участвовать в военной администрации союзников, которая управляла Италией в 1943 году. Их позиция в этом вопросе была простой: Италию освобождали мы, значит, мы и будем ею управлять.

Год спустя им пришлось об этом очень горько пожалеть, когда Москва припомнила им их отказ на участие советской стороны в управлении освобожденных от гитлеровцев стран Центральной и Западной Европы. Москва сочла вполне допустимым повести себя в отношении восточноевропейских стран аналогичным образом.

Да, по поводу Польши в Ялте были серьезные переговоры, в ходе которых Москва согласилась на участие польской эмиграции в формировании нового польского правительства. Но это был предел. Все прекрасно понимали, что реальная военная сила будет у Сталина, и с этим ничего нельзя будет поделать.

Корр.: Из книги "Переписка….": Была согласована и новая восточная граница Польши, правда, с небольшими отклонениями, по "линии Керзона" . В то же время Сталину не удалось зафиксировать ее западную границу по Одеру – Западной Нейсе.

По Югославии советской стороне также удалось добиться решения о создании нового правительства на основе соглашения Тито-Шубашича при сохранении перевеса сторонников первого.

Тогда в городе Ялта и рождалась ООН

Батюк: В Ялте обсуждались важные вопросы, связанные с формированием новой всемирной организации безопасности – Организации Объединенных Наций. Советской стороне пришлось пойти на некоторые уступки в том, что касается участия союзных республик в деятельности ООН. Советская делегация первоначально настаивала на их членстве в качестве суверенных независимых государств. Но потом пришлось отказаться.

Корр.: Мы действительно хотели ввести в состав ООН все 16 республик?

Батюк: Совершенно верно. Именно в этом состояла советская первоначальная позиция. Ну, раз Британия все свои доминионы включает в будущую Организацию Объединенных Наций, а чем наши союзные республики хуже? В конечном итоге, согласились, что только Белоруссия и Украина станут членами ООН, потому что они больше всего пострадали от гитлеровского нашествия. Это был компромисс, хотя Сталин не возражал против увеличения числа голосов в ООН и для США.

Корр.: Из "Переписки …". Из письма Рузвельта Сталину: " Я несколько обеспокоен тем, что могут указывать на наличие у Соединенных Штатов лишь одного голоса в Ассамблее… Думаю, может, будет необходимым попросить о предоставлении дополнительных голосов в Ассамблее с целью уравнять положение Соединенных Штатов… Я хотел бы знать прежде, чем эта проблема встанет передо мной, что вы не имеете возражений и поддержите просьбу".

Ответ Сталина последовал сразу же: " Я думаю, что можно было бы довести количество голосов США до трех, как у Советского Союза и его двух основных республик. Если это понадобится, я готов официально поддержать это свое предложение".

Но потом, по независящим от СССР причинам, Рузвельт отказался от идеи дополнительного представительства США в ООН. В чем причина?

Батюк: Видимо, потому что, во-первых, количество штатов слишком большое. И это не отдельные самостоятельные государства, а субъекты федерации. Это не британские доминионы, которые в скором времени получат полную независимость от Великой Британии. К тому же связи между Великобританией и ее бывшими доминионами уже тогда были чисто формальными.

Так что, конечно, проводить параллели между британскими доминионами и советскими республиками, пострадавшими от фашистов, с американскими штатами, видимо, сочли не совсем уместным.

Корр.: Это была единственная проблема для ООН?

Батюк: Были и другие компромиссы, которые касались, в том числе, полномочий и Совета Безопасности ООН, и самой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В результате именно в формате, прежде всего, советско-американского диалога и был, в конечном итоге, окончательно доработан Устав ООН, по которому весь мир живет и в наши дни.

Корр.: Вы сказали о компромиссах по вопросам Совета Безопасности. Это очень серьезная тема. А в чем были проблемы?

Батюк: Проблемы были относительно права вето стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Некоторые западные дипломаты и политики считали, что страна, вопрос которой обсуждается в Совете Безопасности ООН, должна быть лишена этого права. Москва настояла на том, что право вето должно быть в любом случае сохранено за постоянными членами Совета Безопасности – а это США, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай.

Были и некоторые другие вопросы относительно Устава ООН. Они касались полномочий Генассамблеи. И, в конечном итоге, было решено, что Генассамблея принимает решения по вопросам войны и мира, по вопросам международной безопасности, но они носят рекомендательный характер. Так что в Ялте шли достаточно серьезные, непростые дискуссии, но, в конечном итоге, здравый смысл победил.

Результаты Ялты показали, что договориться можно обо всем

Корр.: О том, как расценивали Крымскую конференцию (в некоторых документах и письмах она называется Крымской), говорят письма, которые отправили И. В. Сталину его западные партнеры, покидая Советский Союз.

Рузвельт в телеграмме И. Сталину : "Народы мира, я уверен, будут рассматривать достижения этого совещания не только с одобрением, но и как действительную гарантию того, что наши три великих нации могут сотрудничать в мире так же хорошо, как и во время войны".

Черчилль: "Ни одна из предыдущих встреч не показала с такой ясностью тех результатов, которые могут быть достигнуты, когда главы трех правительств встречаются друг с другом с твердым намерением смело встретить трудности и преодолеть их".

После Ялтинской конференции, до подписания капитуляции были еще дипломатические рауты между союзниками. Например была активная переписка И. Сталина с Рузвельтом по поводу так называемого Бернского инцидента. Речь идет о протестах Сталина против переговоров Алена Даллеса в Швейцарии о возможности капитуляции немецких войск перед западными войсками в Италии. Рузвельт, в свою очередь, не отрицая встречи, объяснил, что ее целью "было установление контакта с компетентными германскими офицерами".

Батюк: Действительно, и после Ялты постоянно поддерживалась активная переписка на разных уровнях. Но наиболее интенсивными были контакты между Лондоном и Вашингтоном. Именно тогда, во время Второй мировой войны, сложились те особые англо-американские отношения, которые существуют и в наши дни, 80 лет спустя.

Контакты между СССР и англосаксонскими державами были далеко не столь интенсивными, но, тем не менее, там тоже активно обсуждался "польский вопрос", некоторые другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, Контрольный совет по Германии, проблема взыскания репараций.

Излет великого альянса!

Корр.: Считается, что после смерти Рузвельта начался так называемый излет этого великого альянса. Только ли причина в личности Трумэна, или есть более глубокие факторы?

Батюк: Да, конечно, смерть Рузвельта стала очень сильным ударом. В это, конечно, трудно поверить, но между Сталиным и Рузвельтом сложились действительно очень дружеские отношения, отношения взаимного уважения. И для Москвы смерть президента Рузвельта стала, действительно, серьезным ударом. Сталин искренне переживал кончину своего не только партнера по антигитлеровской коалиции, но и, можно сказать, друга.

С Трумэном таких тесных, теплых отношений не сложилось. Это была личность совершенно другого масштаба.

Но, разумеется, для этого были и объективные причины. На мой взгляд, во многом ухудшение советско-американских отношений, которое началось после прихода к власти Трумэна, связано с начавшейся гонкой ядерных вооружений между СССР и США. И, конечно, это не могло не сказаться на характере отношений между двумя нашими державами, где чем дальше, тем больше, превалировало соперничество, а сотрудничество, наоборот, отходило на задний план.

Корр.: Вопросы положения в Европе были камнем преткновения между Сталиным и Черчиллем, а между Сталиным и Трумэном?

Батюк: Да, там были свои проблемы, связанные и с эффективностью функционирования Контрольного совета по Германии, где каждый командующий оккупационной зоной, говоря по-русски, тянул одеяло на себя, стремясь, чтобы все ресурсы его оккупационной зоны остались у него, а в общегерманский котел попало бы как можно меньше. Вот эта нестыковка экономической политики Контрольного совета привела к очень серьезному экономическому кризису в Германии. И в начале 1947 года в Вашингтоне созрела мысль о том, что только специальная экономическая программа для Европы, в том числе и для западной Германии, может решить проблему глубочайшего экономического кризиса. Так появился знаменитый "план Маршалла", который, конечно, во многом способствовал и в экономическом, и в политическом плане расколу Европы.

Корр.: Известно, что участие в "плане Маршалла" предлагали и Сталину, но он от него отказался?

Батюк: Да, было такое предложение. Более того, были переговоры, которые велись между советской, британской и французской делегациями в Лондоне с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки.

Но в Москве сочли, что условия предоставления американской помощи, при которых американцы диктовали свои условия жизни, неприемлемы. Так же решили и в странах народной демократии. И поэтому они не присоединились к "плану Маршалла".

Корр.: Это все было потом, но конференцию в Ялте все же можно считать успешной для дела мира?

Батюк: Сами ее участники, главы государств об этом открыто говорили!