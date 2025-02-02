Три человека погибли в ДТП в Тюменской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Три машины столкнулись на автодороге Тюмень-Каменка-граница Свердловской области, в результате погибли три человека, сообщает в воскресенье пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

ДТП произошло на 24-м километре данной автодороги.

"Столкнулись три автомобиля, предварительно, один из них выехал на встречную полосу. В ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребенок, еще шесть человек, в том числе четверо детей получили ранения", - говорится в сообщении.

В частности, столкнулись Chevrolet, в котором ехала семья с тремя детьми из Тюмени, Ford и "Лада". Предварительно, на встречную полосу выехал Chevrolet. Погиб его водитель и две пассажирки, в том числе восьмилетняя девочка. Еще две пассажирки этого автомобиля, девочки 3-х и примерно 9-12-ти лет, доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Ранения получили трое человек из Ford и одна женщина из "Лады".

Движение на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка в Тюменской области полностью ограничено.

Обстоятельства случившегося выясняются.