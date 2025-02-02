Число погибших в аварии в Тюменской области выросло до четырех

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Девочка, пострадавшая в воскресенье в крупном ДТП в Тюменской области, скончалась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"Число погибших в ДТП на автодороге Тюмень-Каменка увеличилось до четырех человек. Скончалась еще одна девочка в возрасте примерно 9-12-ти лет", - говорится в сообщении.

Она ехала в автомобиле Chevrolet с родителями и двумя сестрами.

Ранее сообщалось, что погибли ее родители и восьмилетняя сестра. Трехлетняя сестра доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.

ДТП произошло на 24-м км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области. По предварительным данным, Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford и "Лада".

Пострадали трое человек из Ford и одна женщина из "Лады".

Движение на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка в Тюменской области полностью ограничено.