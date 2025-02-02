МИД РФ призвал международные структуры осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - МИД России призывает тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, выступить с решительным осуждением удара ВСУ по интернату в городе Суджа.

"1 февраля вооруженные силы Украины совершили очередное циничное преступление, нанеся целенаправленный удар по интернату в г. Суджа. По сообщению Минобороны России, пуск ракет противника со стороны Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", - говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном в воскресенье на сайте МИД РФ.

"Призываем все ответственные правительства, прежде всего тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления и публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов, совершающих подобные террористические атаки", - отмечает Захарова.

Представитель МИД подчеркивает, что "спланированный обстрел интерната, в котором находились люди, - это еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности".

"Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям", - говорится в комментарии.

Захарова добавила, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по интернату в Судже. Пуск ракет из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что достоверной информации о числе пострадавших в результате удара ракетами ВСУ по интернату в Судже пока нет.