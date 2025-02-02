Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Белгородской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Женщина, раненная в результате удара украинским дроном по машине в Белгородской области, скончалась в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее в воскресенье он заявил, что дрон ВСУ атаковал машину в Шебекинском округе Белгородской области, ранения получили двое мирных жителей.

Утром также сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по белгородскому поселку Малиновка. Погиб мирный житель.