Гладков сообщил о еще троих пострадавших при атаке дронов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков о еще троих пострадавших при атаке беспилотников в селе Репяховка.

В Краснояружском районе в результате атак ВСУ пострадали три мирных жителя. В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, также повреждены кровли административного здания и одного из помещений и грузовой автомобиль.

Ранее Гладков сообщал, что в селе Двулучное беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус, в результате чего были ранены водитель и пассажир. В поселке Чапаевский из-за атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина.