До семи выросло число раненных при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Семь мирных жителей Белгородской области пострадали в воскресенье в результате атак украинских беспилотников.

Во второй половине дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на село Двулучное и поселок Чапаевский.

Позже губернатор сообщил еще о трех пострадавших в результате атаки беспилотников в селе Репяховка в Краснояружском районе.

Вечером того же дня Гладков сообщил о четвертом раненом в Репяховке в результате атак FPV-дронов на сельхозпредприятия. "Мужчине с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки оказана помощь", - написал глава региона.

Кроме этого, добавил Гладков, в селе Борисовка Волоконовского района в результате удара FPV-дрона повреждено частное домовладение. В Валуйском округе на участке автодороги Борки-Бабка дрон ударил по легковому автомобилю. В поселке Уразово на территории производственного предприятия в результате атаки дрона повреждён трактор. В Борисовском районе посёлок Борисовка осколками посечён торговый павильон. В хуторе Климовое возле частного домовладения с беспилотника сброшены два взрывных устройства - в доме выбиты окна, сообщил Гладков.