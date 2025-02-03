Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 13

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более десяти человек попали в больницу после аварии с автобусом и грузовиком в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"В результате сильнейшего столкновения погибли два человека, пострадали 13 (госпитализированы)", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 19 человек и семь единиц техники.

Как сообщалось, вечером в воскресенье на трассе "Нарва" столкнулись автобус междугороднего сообщения и снегоуборочная техника. Согласно первоначальной информации, погибли два человека и двое пострадали.

Причину и обстоятельства ДТП устанавливают. Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).