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Три человека погибли при столкновении пяти автомобилей на трассе на Алтае

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Пять автомобилей столкнулись в понедельник утром на Чуйском тракте в Алтайском крае, погибли три человека, сообщает пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

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ДТП произошло около 9:00 (5:00 по Москве) на 265 км Чуйского тракта в Косихинском районе. По предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan, не справилась с управлением, и выехала на полосу встречного движения, где ее машина столкнулась с автомобилями Land Cruiser, Toyota и BMW, движущимися во встречном направлении, а также грузовым автомобилем, ехавшим в попутном направлении, говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и девочка, находившиеся в автомобиле Nissan. За медицинской помощью обратился пассажир автомобиля Land Cruiser.

Алтай Чуйский тракт
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