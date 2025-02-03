В семи районах Ростовской области сбито 29 украинских БПЛА

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 29 беспилотников ВСУ в семи районах региона.

"Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА - в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в понедельник.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.