Ограничения в аэропорту Астрахани сняты

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Астрахани, сообщили в Росавиации.

"В аэропорту Астрахань (Нариманово) в 05:57 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - отмечается в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о снятии ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова.

Ранее утром в понедельник Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Ограничения в аэропорту Волгограда были введены вечером в воскресенье.