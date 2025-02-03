Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

"В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 07:00 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что один самолет, совершавший рейс в Казань, в период действия временных ограничений ушел на запасной аэродром.

Ранее были сняты ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда и Саратова. Утром в понедельник Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Ограничения в аэропорту Волгограда были введены вечером в воскресенье.