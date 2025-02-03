Песков сказал, что Лондон навязывает партнерам конфронтационную линию по украинским делам

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU -Великобритания навязывает своим партнерам по европейским делам конфронтационную линию по украинской проблематике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достаточно последовательная позиция британского руководства: британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе в западной Европе. Да, нам хорошо известно, что Британия - среди тех стран, которые навязывают вот эту вот конфронтационную линию своим партнерам по европейским делам", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал сообщения о том, что премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе намерен призвать европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью.