Стармер призовет лидеров стран ЕС усилить экономическое давление на Россию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе 3 февраля обратится с призывом продолжать оказывать экономическое давление на Россию в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления Стармера, опубликованного его канцелярией.

"Я здесь для того, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над продолжением давления, нацеленного на доходы от энергетики и на компании, снабжающие ракетные заводы", - заявит британский премьер.

"Потому что в конечном счете, наряду с нашей военной поддержкой, именно это приблизит мир", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что наряду с заявлением по Украине Стармер изложит европейским лидерам свое видение партнерства Великобритании и ЕС в области обороны и безопасности, включая расширение сотрудничества в борьбе с общими угрозами, трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.