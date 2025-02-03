РФ оценила общие потери ВСУ на курском направлении почти в 57 тыс. военных

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили до 210 военнослужащих, всего за время боевых действий там - почти 57 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 56 980 военнослужащих, 329 танков, 243 боевые машины пехоты, 191 бронетранспортер, 1681 боевую бронированную машину, 1774 автомобиля, 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

"За сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении также уничтожены: 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, пять РЛС противовоздушной обороны, 33 единицы инженерной и другой техники.



