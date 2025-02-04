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В ходе проверок безопасности перед началом Ялтинской конференции были арестованы более 800 человек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Безопасность Ялтинской конференции обеспечивали четыре полка войск НКВД, в рамках подготовки встречи были проверены 74 тыс. человек, более 800 из них арестованы, следует из опубликованных ФСБ РФ архивных материалов к годовщине начала конференции.

27 января 1945 года нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия доложил в Государственный комитет обороны Иосифу Сталину о завершении работ по подготовке к проведению конференции.
"В ходе подготовительных мероприятий проверено 74 тыс. человек, из которых арестовано 835 человека", - говорится в опубликованном докладе Берии.

В рамках подготовки были проверены и специально оборудованы три дворцовых здания, в которых позднее разместились делегации: советская в Юсуповском, американская в Ливадийском, а британская в Воронцовском.
"Вокруг помещений глав делегаций установлены два кольца чекистско-войсковой охраны, а с наступлением темноты будет выставляться дополнительно третье кольцо войсковых дозоров со служебными собаками", - отмечается в докладной Берии.

Кроме того, был подготовлен специальный поезд для следования из Москвы в Крым, разработана система его охраны.
Из документа следует, что для обеспечения охраны конференции были привлечены четыре полка войск НКВД, в том числе 2 полка специально подготовленных для несения охраны, 50 человек особо отобранных офицеров охраны, 1 тыс. 200 человек оперативных работников, мотоциклетный отряд в 120 человек.

Непосредственно за подготовку зданий к проведению конференции, обеспечение необходимых мер безопасности отвечал заместитель наркома внутренних дел СССР Сергей Круглов.

21 января 1945 Круглов доложил Берии, что зимой 1945 года, когда Крым еще находился в зоне доступности самолетов люфтваффе, помимо укрепления системы противовоздушной обороны были приняты дополнительные меры.
В частности, в Юсуповском дворце построено специальное бомбо- и газоубежище.

"Для защиты убежища от действия взрывной волны здание по периметру на глубину 5 метров обложено бутовым камнем. К 25 января, по заключению специалистов, убежище будет защищать от прямого попадания 500 килограммовой бомбы, а к 10 февраля (время полного созревания цемента) убежище будет рассчитано на защиту от прямого попаданиия 1000 килограммовой бомбы",- говорится в докладной.

В рамках подготовки конференции все здания, в которых размещались члены делегаций были проверены на предмет минирования и наличия на территории взрывоопасных предметов.

По итогам проверок Круглову доложили, что "следов минирования минами замедленного действия и минами-сюрпризами не обнаружено".

Вместе с тем на проверяемых объектах были обнаружены 43 невзорвавшихся артиллерийских снаряда, 9 гранат, 8 минометных мин, 21 прыгающая мина и один реактивный снаряд - всего 82 взрывоопасных предмета.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце на территории освобожденного от фашистов Крыма. Руководители правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - заложили основы послевоенного миропорядка.

НКВД США ФСБ Лаврентий Берия
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