Минпромторгу предложили запретить закупку импортного оборудования при наличии российского

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В России могут запретить российским предприятиям закупать оборудование импортного производства при наличии российских аналогов. С таким предложением выступил первый вице-премьер Денис Мантуров после совещания по развитию станкоинструментальной промышленности, сообщила пресс-служба правительства.

Он напомнил, что в России запущен нацпроект "Средства производства и автоматизации", включающий федеральный проект по развитию станкоинструментальной промышленности. Объем финансирования нацпроекта в 2025 году составит 52 млрд рублей, сообщил Мантуров, отметив, что "сейчас ключевым моментом является оперативная контрактация".

"Заказчикам нужно с опережением формировать техзадания, обеспечить техническое сопровождение контрактов и отдавать безусловный приоритет в закупках российским станкам. Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов. Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга - ИФ), я считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского", - сказал первый вице-премьер.

Отдельные виды станков и инструментов уже включены в перечень иностранной продукции, закупка которой для госнужд невозможна при наличии российских аналогов (регулируется 616-м постановлением правительства). В частности, речь идет о металлообрабатывающих, токарных, станках для обработки металлов лазером, для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов, ручных инструментах и др.

При этом даже при наличии запрета, как отметил первый вице-премьер, есть случаи обхода запрета под предлогом незначительных с точки зрения производственного процесса отличий в технических характеристиках отечественного и зарубежного оборудования. В этих случаях также необходимо обеспечить приоритет российского оборудования, подчеркнул Мантуров. "Мы должны сохранять темп наращивания объемов производства, для этого мы должны расширять и номенклатуру производственную, чтобы никто не ссылался на то, что "шпиндель с другой скоростью работает", - заявил он.

Алиханов, выступая на совещании, отметил, что при ужесточении запретов и ограничений на покупку импортного оборудования необходимо "одновременно работать над системой сервиса, над системой доработки и технологического лидерства того продукта, который мы выпускаем". "Задача не просто попозиционно охватить компонентную базу, тем самым формально выполнить показатель независимости в 95%, а взаимодействовать с отраслевыми заказчиками, научными институтами для повышения технических характеристик", - заявил министр, добавив, что Минпромторг также будет работать над тем, чтобы "максимально удешевлять производство комплектующих за счет их унификации".

В 2024 году производство станков в России увеличилось в стоимостном выражении на 40%, производство инструментов - более чем на 10%. Во многом загрузка производственных мощностей была обеспечена за счет заказа со стороны оборонно-промышленного комплекса.

"Пик программы модернизации производственных мощностей ОПК уже пройден и влияние данного фактора будет постепенно снижаться", - заявил Мантуров.