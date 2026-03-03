Поиск

Мантуров предложил обсуждать допмеры поддержки металлургов в индивидуальном порядке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Дополнительные антикризисные меры поддержки компаний черной металлургии должны обсуждаться в индивидуальном порядке, с учетом детального анализа финансовой ситуации по конкретным проектам и их социально-экономического значения, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на прошедшем во вторник совещании по развитию черной металлургии.

В мероприятии приняли участие представители руководства Минпромторга РФ, Минприроды, Минцифры, Минэнерго, Минфина, Ростехнадзора, ФАС, ФНС, акционеры и руководители ключевых организаций отрасли и отраслевого союза, сообщил секретариат первого вице-премьера.

Мантуров поддержал представителей бизнес-сообщества в вопросе необходимости их участия в обсуждении разрабатываемых сегодня нормативных актов, затрагивающих регулирование работы отрасли.

Участники также обсудили текущее состояние отрасли черной металлургии, реализацию значимых инвестиционных проектов и вопросы, связанные с защитой внутреннего рынка, выполнением гособоронзаказа, контролем за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам и возможные меры господдержки, говорится в сообщении.

С начала года сталепроизводители стали активнее привлекать внимание властей к проблемам в отрасли, возникающим на фоне охлаждения российской экономики. В феврале министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов охарактеризовал ситуацию в черной металлургии как непростую и в качестве мер поддержки озвучивал предложение о переносе срока уплаты акциза на сталь и НДПИ на железную руду на конец 2026 года, а также выступил с инициативой освободить от уплаты акциза на три года после окончания инвестиционной фазы завершающиеся стратегические инвестпроекты.

В прошлом месяце также состоялось заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором рассматривалась ситуация в черной и цветной металлургии, на котором первый вице-премьер Александр Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора. Новак также отметил, что "в условиях происходящих внутренних структурных изменений в экономике металлургия обладает огромным потенциалом для повышения производительности труда и, соответственно, увеличения эффективности работы". Как рассказывал тогда "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом совещания, Минфин "выступил против большинства пунктов, сославшись на отсутствие резкого ухудшения и необходимость наполнения бюджета".

