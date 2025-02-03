Президентский указ вводит государство в орган управления ДОСААФ

Координировать работу ДОСААФ от имени России будет Минобороны

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым государство войдет в орган управления общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России). Указ опубликован на портале правовой информации.

Как сказано в документе, это делается в целях консолидации усилий государства и общества, направленных на создание условий для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе, развития военно-патриотического воспитания, повышения престижа военной службы.

В соответствии с указом координацию деятельности ДОСААФ от имени Российской Федерации осуществляет Минобороны.

Этим же указом Путин поручил Минобороны, Минспорта и Минпросвещения обеспечить оказание ДОСААФ поддержки в выполнении государственных задач и контроль за их выполнением. Самому ДОСААФ рекомендовано внести в свой устав ряд изменений, предусматривающих в том числе возможность членства в нем граждан России, достигших 14-летнего возраста.

Министерству обороны, другим федеральным органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, поручено привлекать ДОСААФ России к участию в мероприятиях, направленных на выполнение задач в период мобилизации и в военное время, а также к подготовке граждан, подлежащих призыву и пребывающих в запасе, и проведению учений и тренировок по мобилизационному развертыванию.