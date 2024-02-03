Бывший командующий войсками Южного военного округа возглавил ДОСААФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бывший командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников избран председателем Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, сообщили в субботу в организации.

"В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова", - говорится в сообщении.

Согласно данным, представленным на сайте Минобороны РФ, Дворников командовал войсками ЮВО с сентября 2016 года. С сентября 2015 года по июнь 2016 года являлся командующим российской группировкой войск в Сирии.