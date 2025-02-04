Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Остров Итуруп Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о распространении возможности применять налоговые льготы, установленные для организаций, зарегистрированных на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского округа после 1 января 2022 года, на более широкий круг юрлиц.

Об этом сообщил Минфин.

Компании, зарегистрированные на Курилах с 2022 года, освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, срок применения льгот ограничен 31 декабря 2046 года. Кроме того, такие организации уплачивают пониженные страховые взносы в размере 7,6%.

При этом Налоговым кодексом установлено, что участником ОЭЗ не может быть вновь создаваемая организация, 50% или более доли участия в которой прямо или косвенно принадлежат лицу и его взаимозависимому лицу, владеющим прямо или косвенно не менее чем 50% в другом участнике, ранее утратившем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на территории Курильских островов до 1 января 2022 года.

Законопроектом предлагается позволить таким юрлицам пользоваться налоговыми льготами. Для этого они должны реализовывать новый инвестиционный проект, соответствующий критериям правительства и одобренный президиумом правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Кроме того, предлагается распространить возможность уплачивать страховые взносы по пониженной ставке 7,6% на организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. В настоящее время компании, зарегистрированные на Курилах с 2022 года и работающие на "упрощенке", не подпадают под эту льготу.

Закон о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области был принят в марте 2023 года. Предполагается, что особая экономическая зона там будет функционировать до 31 декабря 2046 года.