Поиск

"Свеза" запустит комплексную роботизацию комбината в Тюмени из-за дефицита кадров

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Свеза" инвестирует 400 млн рублей во внедрение робототехнических комплексов на производстве в Тюмени, сообщила пресс-служба группы.

"Интерфаксу" в пресс-службе одной из главных причин внедрения роботов назвали дефицит кадров. Предприятие в Тюмени станет "пилотом комплексной роботизации производства с охватом многих процессов, локально в процессы на других комбинатах роботы внедряются тоже".

Планируется, что более 20 роботов-манипуляторов в Тюмени будут задействованы для сортировки и починки шпона, фанеры, а также подачи листов на станцию наборки пакетов. Ввести в работу это оборудование планируется уже в этом году.

"Роботы демонстрируют стабильную производительность и математическую точность, а качество выполнения операций остается на высоком уровне. Безусловно важно и то, что машины восполняют дефицит квалифицированных сотрудников", - отмечается в сообщении.

Так, один робот способен поднимать более 160 килограммов, таким образом он сможет справляться с тяжеловесными форматами фанеры. "Роботы показали свою ловкость в манипулировании различными материалами. Благодаря шарнирным соединениям отдельных узлов роботизированные механизмы обладают высокой маневренностью и пластичностью, повторяя движения человеческой руки. Для обеспечения безопасного контакта с людьми механические установки оснащены расширенными функциями, такими как обнаружение столкновений и датчики безопасности", - говорится в пресс-релизе.

ГК " Свеза " специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. В состав группы входит семь фанерных комбинатов, один картонно-бумажный комбинат и три производства картонной упаковки и специализированной бумаги в Тюмени , Петербурге, Ленинградской, Псковской, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае, а также ряд иных структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья ("Свеза Ресурс"), производством биопродуктов ("Свеза Биопродукт"), развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта ("Свеза Смартлайн").

Свеза Тюмень
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Посол Ирана в РФ заявил, что Москва и Тегеран не нуждаются в SWIFT

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Производство российской сельхозтехники в 2024 году упало на 12,5%

Над Азовским морем сбита украинская ракета большой дальности

Что произошло за день: понедельник, 3 февраля

Замглавы Минэнерго Мочальников освобожден от должности по собственной просьбе

Путин отдал поручения, направленные на улучшение деятельности по защите животных

Путин отдал поручения, направленные на улучшение деятельности по защите животных

Минпромторгу предложили запретить закупку импортного оборудования при наличии российского

Главу администрации Северодонецка в ЛНР задержали по подозрению в бандитизме

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5801 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе323 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });