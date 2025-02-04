"Свеза" запустит комплексную роботизацию комбината в Тюмени из-за дефицита кадров

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Свеза" инвестирует 400 млн рублей во внедрение робототехнических комплексов на производстве в Тюмени, сообщила пресс-служба группы.

"Интерфаксу" в пресс-службе одной из главных причин внедрения роботов назвали дефицит кадров. Предприятие в Тюмени станет "пилотом комплексной роботизации производства с охватом многих процессов, локально в процессы на других комбинатах роботы внедряются тоже".

Планируется, что более 20 роботов-манипуляторов в Тюмени будут задействованы для сортировки и починки шпона, фанеры, а также подачи листов на станцию наборки пакетов. Ввести в работу это оборудование планируется уже в этом году.

"Роботы демонстрируют стабильную производительность и математическую точность, а качество выполнения операций остается на высоком уровне. Безусловно важно и то, что машины восполняют дефицит квалифицированных сотрудников", - отмечается в сообщении.

Так, один робот способен поднимать более 160 килограммов, таким образом он сможет справляться с тяжеловесными форматами фанеры. "Роботы показали свою ловкость в манипулировании различными материалами. Благодаря шарнирным соединениям отдельных узлов роботизированные механизмы обладают высокой маневренностью и пластичностью, повторяя движения человеческой руки. Для обеспечения безопасного контакта с людьми механические установки оснащены расширенными функциями, такими как обнаружение столкновений и датчики безопасности", - говорится в пресс-релизе.

ГК " Свеза " специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. В состав группы входит семь фанерных комбинатов, один картонно-бумажный комбинат и три производства картонной упаковки и специализированной бумаги в Тюмени , Петербурге, Ленинградской, Псковской, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае, а также ряд иных структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья ("Свеза Ресурс"), производством биопродуктов ("Свеза Биопродукт"), развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта ("Свеза Смартлайн").