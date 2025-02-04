Кремль пообещал ответ в случае действий Польши против российской собственности

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Меры взаимности в отношении Польши неизбежны в случае решений Варшавы о российской дипсобственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, мы будем принимать все возможные меры. Да, в самой Польше сейчас эти меры ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ранее со ссылкой на посла РФ в Польше сообщалось, что польские власти имеют претензии по поводу нескольких объектов, принадлежащих РФ.