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Кремль пообещал ответ в случае действий Польши против российской собственности

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Меры взаимности в отношении Польши неизбежны в случае решений Варшавы о российской дипсобственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, мы будем принимать все возможные меры. Да, в самой Польше сейчас эти меры ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ранее со ссылкой на посла РФ в Польше сообщалось, что польские власти имеют претензии по поводу нескольких объектов, принадлежащих РФ.

Дмитрий Песков Польша
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