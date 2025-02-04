Генпрокуратура публикует сборник о работе по признанию геноцидом преступлений фашистов в годы Великой Отечественной войны

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ опубликовала на своем официальном сайте сборник о работе прокуроров в судах по признанию военными преступлениями и геноцидом советского народа немецко-фашистскими захватчиками.

"В этом сборнике мы предлагаем вам ознакомиться с бесценным опытом работы органов прокуратуры Российской Федерации по сохранению исторической памяти, противодействию искажению исторических фактов, реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников",- говорится в предисловии к материалам.

Первый том сборника охватывает период работы прокуроров с 2020 года по 2022 год.

В надзорном ведомстве отмечают, что "одна из главных целей публикации настоящего сборника – не допустить замалчивания и искажения реальных итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн и исторической роли в них народа Советского Союза".

Прокуроры совместно с другими правоохранительными органами работают на данном направлении организована 34 субъектах РФ, "где имеются сведения о ранее неизвестных местах истребления и захоронения мирного населения и советских военнопленных".

"Отобраны и рассекречены архивные материалы о преступлениях участников нацистских карательных отрядов на оккупированных территориях Советского Союза",- отмечается в сообщении.

Под надзором Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 357 Уголовного кодекса Российской Федерации (геноцид), в одном производстве с которым соединены уголовные дела о геноциде советских граждан в различных регионах СССР.

"Работа на указанном направлении позволила выявить обстоятельства массового уничтожения, истязания, рабского труда мирного населения и военнопленных на оккупированной территории и за ее пределами, подтвердить факт содержания в концлагерях в условиях, несовместимых с жизнью",- говорится в материалах.

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова было обеспечено признание преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории СССР, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народа Советского Союза.

"Такие заявления подаются прокурорами в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также для последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны",- заявили в прокуратуре.

Судебные иски направлены на противодействие фальсификации истории, реабилитации и оправданию нацизма, героизации нацистских преступников и на подтверждение в судебном порядке того факта, что в годы Великой Отечественной войны на оккупированных нацистами территориях Советского Союза ими и их пособниками были совершены деяния, которые по действующим нормам международного права являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом.

Судебные решения, вынесенные по результатам рассмотрения таких заявлений в 26 субъектах РФ, "являются логическим продолжением приговора Нюрнбергского трибунала и решений последующих судебных процессов над нацистскими преступниками и их пособниками".

Наряду с материалами уголовных дел, архивными документами и заключениями исследований эти судебные решения уже положены в основу ряда международных документов, которые распространены МИДом России в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи ООН.