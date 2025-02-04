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При взрыве в техникуме в Архангельске пострадали преподаватель и три студента

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Архангельске в результате взрыва газового баллона в техникуме водных магистралей имени Орешкова пострадали преподаватель и три студента, сообщила пресс-служба правительства Поморья.

"Взрослый пострадавший транспортирован в Первую городскую клиническую больницу, двое подростков - в Архангельскую клиническую офтальмологическую больницу, еще один - в Архангельскую областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

На место происшествия выехал представитель Министерства образования Архангельской области.

Взрыв случился на занятиях. По факту возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку также проводит региональная прокуратура.

Архангельск Архангельская область
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