В Архангельске в техникуме на занятиях взорвался газовый баллон

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова во время занятий взорвался газовый баллон, есть пострадавшие, сообщила прокуратура Архангельской области и НАО.

По факту началась прокурорская проверка.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Архангельской области и НАО, пострадали два человека. Они госпитализированы с ожогами.

По факту возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).