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Почти 300 мероприятий пройдет в музеях России к 80-летию Победы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 72 федеральных музея, в которых пройдет 270 мероприятий, сообщила глава департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Елена Харламова.

"Я в общих чертах скажу: 72 федеральных музеев, среди них четыре больших военно-патриотических музейных комплекса, это 270 мероприятий, которые будут посвящены Великой Отечественной войне", - сказала Харламова на пресс-конференции во вторник.

Она отметила, что первый выставочный проект к 80-летию ВОВ открылся в Государственном Эрмитаже.

Как сообщил гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, музей представит выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы". По его словам, главной особенностью выставки станет то, что архивные документы, представленные на ней, "будут взаимодействовать с памятниками ВОВ, которые включают в себя личные вещи участников войны". В составе выставки будут использоваться только подлинные документы, раритеты, которые хранятся в музее. В рамках выставки также планируется показывать отрывки документальных и художественных военных фильмов. Кроме того, музей работает над созданием мультимедийного проекта "Письма огненных лет. Семейный архив".

Центральным выставочным проектом Музея Победы, как сообщил его гендиректор Александр Школьник, станет масштабная экспозиция "Путь к Победе", которая будет посвящена подвигу солдат. Также запланирован ряд проектов, посвященных как ВОВ, так и послевоенному времени, среди них - выставочный проект о достижениях России за 80 лет после окончания войны, и проект, который расскажет о парадах 1945 года, прошедших в Москве и Берлине.

Третьяковская галерея представит выставочный проект "1418 дней". Как уточнила генмузея Елена Проничева, выставка будет разделена на несколько блоков, один из которых будет посвящен эвакуации музея и его возвращению в Москву, а также подвигу сотрудников музея по сохранению экспонатов.

Как сообщил гендиректор музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков, центральным мероприятием на площадке музея станет проект "Подвиг возрождения" о том, "какой подвиг после войны осуществили хранители, реставраторы и просто простые люди Ленинграда, которые путем чудовищных усилий и практически сподвижничества восстанавливали музейный комплекс".


Минкультуры РФ
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