РФ призвала Литву урегулировать вопрос с выплатой пенсий военным пенсионерам

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на выполнение Литвой международных соглашений и призывает урегулировать "острейший гуманитарный вопрос" с пенсиями проживающих в этой стране военных пенсионеров, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ о ситуации с выплатами в государствах Прибалтики.

"Вынуждены констатировать, что сложившаяся ситуация имеет ярко выраженный гуманитарный характер. Большинству военных пенсионеров более 80 лет, многие являются инвалидами, в том числе прикованными к постели", - отмечается в публикации на сайте МИД.

Захарова отметила, что "неоднократно обращались в МИД Литвы с просьбой разблокировать денежные средства для пенсионеров, направляли ноты соответствующего содержания. Литовские власти самоустранились от проблемы и ее не решили".

"Призываем Вильнюс в кратчайшие сроки урегулировать этот острейший гуманитарный вопрос в правовом поле", - заявила Захарова.

"Рассчитываем, что все страны Прибалтики ответственно подойдут к своим обязательствам в рамках имеющихся у них с Россией международных соглашений и не будут создавать препятствий в вопросе выплаты военных пенсий", - добавила представитель МИД РФ.

"Особо хотели бы подчеркнуть, что Российская Федерация выполняет все свои обязательства в рамках двустороннего межправительственного соглашения 1993 года о порядке предоставления социальных гарантий военным пенсионерам Российской Федерации, постоянно проживающим в Литве. Деньги переводятся из российских банков своевременно, но не доходят до адресатов не по нашей вине", - отметила Захарова.

По данным СМИ, в декабре 2024 года Литва заблокировала банковские переводы из России, предназначенные для выплат пенсий проживающим на территории этого прибалтийского государства военным пенсионерам. Речь идет о судьбе нескольких тысяч человек, большинство из которых - граждане Литвы.