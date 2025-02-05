Российские военные провели учение с условными пусками ракет комплексов "Бал" и "Бастион"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" и "Бастион" выполнили условные ракетные пуски в рамках учения по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота.

"По легенде тренировки условный противник готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на Кольском полуострове. С получением задачи по поражению корабельной группировки условного противника дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" совершили марш из пункта постоянной дислокации в учебный позиционный район", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в среду.

Ракетчики провели развертывание комплексов на побережье Баренцева моря и подготовили их к боевому применению, после чего выполнили электронные пуски ракет по целям, расположенным на удалении около 300 километров, сказали в пресс-службе.

По официальным данным, БРК "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Он разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". Боекомплект одного комплекса может включать до 36 крылатых ракет "Оникс".

Согласно официальной информации, особенностями БРК "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях. Пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.