Российские десантники обеспечили работу штурмовых групп в районе Часова Яра

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские десантники уничтожили группу пехоты вооруженных сил Украины в районе Часова Яра Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Согласно сообщению ведомства, артиллеристы-десантники Ивановского соединения ВДВ совместно с расчетами беспилотников сорвали ротацию личного состава ВСУ. Это позволило российским штурмовым группам овладеть новыми рубежами и зачистить еще один квартал в Часовом Яре.

По информации Минобороны РФ, расчет беспилотного летательного разведывательного комплекса Zala обнаружил перемещение личного состава ВСУ в районе Часова Яра. Координаты были переданы на пункт управления артиллерией российских десантников.

"После первого выстрела была проведена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Точным огнем артиллерийские расчеты из 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ", - сказали в Министерстве обороны.