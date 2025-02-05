Минстрой уточнил порядок обследования и испытаний мостов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой уточнил порядок обследования и испытаний мостов в России, сообщает пресс-служба министерства.

"Ведомством подготовлены и утверждены изменения норм и правил по проведению обследований и испытаний мостовых сооружений и труб под насыпями (Изменения №5 к СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний")", - говорится в сообщении.

Как сообщил телеграм-канал Минстроя, в документе уточнен порядок проведения обследования железнодорожных мостов с установлением конкретных требований к предпроектным обследованиям и сняты ограничения для проектных организаций к проведению обследований мостов и труб.

Кроме того, дополнены требования в части проведения обследований и методик прогнозирования остаточного срока службы и исключены требования по проведению испытаний методом "обкатки", так как она является частью динамических испытаний.