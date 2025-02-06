Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 почти на 1,1%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует уверенный рост - инвесторы позитивно восприняли опубликованные накануне еженедельные данные о росте потребительских цен в России, показавшие замедление темпов инфляции вторую неделю подряд, что снижает вероятность новых повышений ключевой ставки ЦБ. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос почти на 1,1% к уровню закрытия основной сессии предыдущего дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2962,27 пункта (+1,08%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,2%.

Подорожали акции "АФК Система" (+3,2%), "ММК" (+2,5%), "Норникеля" (+1,8%), банка ВТБ (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "РусГидро" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), "Т-Технологий" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "ОК РУСАЛ" (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), "префы" Сбербанка (+1%), "МТС" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), Сбербанка (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,1%).

Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,92% с 9,95% на 27 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Поддержку российскому рынку акций также оказывает позитивная динамика внешних рынков. Фондовые индексы США завершили торги в среду в плюсе на фоне неоднородных корпоративных отчетов и статданных.

На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, обнародованный в среду, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс. после декабрьского повышения на 176 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе заметно снизился. Показатель опустился до 52,8 пункта с декабрьских 54 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 54,3 пункта, по данным Trading Economics.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 5 февраля преобладают в основном позитивные настроения. Глобальных инвесторов успокоили последние новости из США относительно отсрочки введения ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады.

Однако их продолжает беспокоить напряженность в американо-китайской торговле, так как США со вторника повысили ввозные пошлины на китайские товары. Позднее стало известно, что Почтовая служба США приостановила прием посылок из КНР и Гонконга до дальнейшего уведомления.

На нефтяном рынке утром в четверг цены немного повышаются после снижения в среду из-за свежих данных о запасах в США. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:05 МСК составила $74,69 за баррель (+0,11%), цена мартовских фьючерсов на WTI - $71,16 за баррель (+0,2%).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщалось в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 34 тыс. баррелей после роста на 326 тыс. баррелей неделей ранее.