Росреестр собрал рекомендации для защиты от мошенничества с жильем

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На сайте Росреестра опубликовали методичку для защиты граждан от возможного мошенничества с недвижимым имуществом, сообщила на итоговой пресс-конференции замруководителя ведомства Людмила Лилина.

"Мы разработали методичку для граждан, продавцов, покупателей, с которой можно ознакомиться на сайте Росреестра. Там мы подробно изложили все рекомендации для граждан, которые планируют продавать, приобретать недвижимость", - сказала она.

Она уточнила, что для продавцов главный способ защиты своих прав - это внесение в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода права без личного участия.

"Хочу сказать, что данная норма применяется. За девять месяцев текущего года в ЕГРН внесено более миллиона таких записей. Сравнивая данную цифру с аналогичным периодом прошлого года, хочу сказать, что заявлений поступило практически в два раза больше", - сказала Лилина.

Она также отметила важность отметки о возможности проведения сделки в электронном виде.

По словам замглавы ведомства, покупателям важно изучить историю объекта, который он приобретает, то есть заказать выписку об объекте недвижимости и зарегистрированных правах на данный объект. Проверить достоверность выписки можно на официальном сайте Росреестра. Для этого потребуется QR-код, который содержится на каждой выписке.

"Важно попросить продавца предъявить подлинники документов. Если вам отказываются показать подлинники, это также настораживающая вещь. Также продавца можно проверить на наличие открытого в отношении него дела о банкротстве, на сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить, имеются ли долги в отношении потенциального продавца. (...) Конечно, очень важно обращать внимание на то, что вы подписываете. Попросите, пожалуйста, своих родственников внимательно за этим смотреть, особенно лиц старшего возраста, поскольку именно данная категория населения является лёгкой добычей для злоумышленников", - подчеркнула Лилина.