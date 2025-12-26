Поиск

Росреестр собрал рекомендации для защиты от мошенничества с жильем

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На сайте Росреестра опубликовали методичку для защиты граждан от возможного мошенничества с недвижимым имуществом, сообщила на итоговой пресс-конференции замруководителя ведомства Людмила Лилина.

"Мы разработали методичку для граждан, продавцов, покупателей, с которой можно ознакомиться на сайте Росреестра. Там мы подробно изложили все рекомендации для граждан, которые планируют продавать, приобретать недвижимость", - сказала она.

Она уточнила, что для продавцов главный способ защиты своих прав - это внесение в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода права без личного участия.

"Хочу сказать, что данная норма применяется. За девять месяцев текущего года в ЕГРН внесено более миллиона таких записей. Сравнивая данную цифру с аналогичным периодом прошлого года, хочу сказать, что заявлений поступило практически в два раза больше", - сказала Лилина.

Она также отметила важность отметки о возможности проведения сделки в электронном виде.

По словам замглавы ведомства, покупателям важно изучить историю объекта, который он приобретает, то есть заказать выписку об объекте недвижимости и зарегистрированных правах на данный объект. Проверить достоверность выписки можно на официальном сайте Росреестра. Для этого потребуется QR-код, который содержится на каждой выписке.

"Важно попросить продавца предъявить подлинники документов. Если вам отказываются показать подлинники, это также настораживающая вещь. Также продавца можно проверить на наличие открытого в отношении него дела о банкротстве, на сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить, имеются ли долги в отношении потенциального продавца. (...) Конечно, очень важно обращать внимание на то, что вы подписываете. Попросите, пожалуйста, своих родственников внимательно за этим смотреть, особенно лиц старшего возраста, поскольку именно данная категория населения является лёгкой добычей для злоумышленников", - подчеркнула Лилина.

Росреестр ЕГРН Людмила Лилина ФССП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росреестр собрал рекомендации для защиты от мошенничества с жильем

В рамках госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы планируется внедрение ИИ

В Новой Москве из "Магнита" изъяли партию напитка Aloe Vera из-за угрозы здоровью

Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

 Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего сотрудника МИД РФ по делу о госизмене

Кремль проанализировал доклад Дмитриева об итогах переговоров в Майами

Мантуров сообщил, что РФ откладывает поставки оружия за рубеж, так как в приоритете - снабжение войск

Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

 ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });