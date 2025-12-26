Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU США не соглашаются на возобновление прямого авиасообщения с Россией, предлагая сначала решить вопросы, связанные с украинским конфликтом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они не соглашаются на это. И пока именно в этой сфере сдвигов нет", - сказал Рябков в интервью телеканалу "Россия-1"(ВГТРК).

Рябков пояснил, что американская сторона предлагает "сначала договориться по Украине, а потом вернемся к этому вопросу".